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Parlamento ungherese vota lo stop all'uscita dalla Cpi voluta da Orban

BUDAPEST, 27 MAG - I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte penale internazionale che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrati e 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Cpi doveva entrare in vigore il 2 giugno, dopo un iter durato un anno.

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