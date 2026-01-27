Parlamento Sicilia, usare fondi destinati a Ponte Stretto per danni del ciclone

(v. 'Ciciliano, l'intera collina di Niscemi..' delle ore 19:38) PALERMO, 27 GEN - L'Assemblea regionale siciliana ha approvato con voto segreto - 32 voti a favore e 24 contrari - un ordine del giorno che impegna il governo della Regione a chiedere al governo nazionale di utilizzare per i territori colpiti dal ciclone Harry nella regione 5,3 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione della Sicilia, destinati alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. L'ordine del giorno è stato presentato da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, e sostenuto da Pd e M5s. Il governo Schifani aveva espresso parere contrario.