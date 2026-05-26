Parigi, '7 decessi legati al caldo record'

PARIGI, 26 MAG - Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato sette morti secondo la portavoce del governo, Maud Bregeon. ''Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo", ha dichiarato Bregeon, aggiungendo che "bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell'ondata (di calore,ndr.)''. Fonti vicine alla portavoce precisano che 2 persone sarebbero morte annegate in Gironda, una nella Marna, un'altra in Seine-et-Marne e un'altra in Maine-et-Loire. Due persone sarebbero decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'hinterland di Lione.