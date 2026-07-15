FLORIDA, 15 LUG - Prende forma il programma della prima visita di Papa Leone XIV in America Latina, che dovrebbe iniziare dall'Uruguay tra il 5 e il 15 novembre. Ad anticiparlo è stato l'arcivescovo di Montevideo, il cardinale Daniel Sturla, secondo cui il Pontefice visiterà Montevideo, Florida e una località del nord del Paese. Tra gli appuntamenti previsti figurano una messa nel Santuario nazionale della Vergine dei Trentatré, patrona dell'Uruguay, a Florida, una visita alle opere sociali della Chiesa nel quartiere Casavalle della capitale e un incontro con il presidente Yamandú Orsi. In agenda anche una visita al Parlamento, senza interventi ufficiali. La Santa Sede non ha ancora confermato le date definitive del viaggio, che dovrebbe comprendere anche Argentina e Perù. Secondo Sturla, l'Uruguay sarà la prima tappa latinoamericana del pontificato di Leone XIV, eletto lo scorso anno dopo il conclave seguito alla fine del pontificato di Francesco.
Papa Leone XIV, prende forma la visita in Uruguay
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