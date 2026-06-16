ROMA, 16 GIU - Quella della remigrazione "non mi sembra una risposta cristiana". Lo ha detto Papa Leone uscendo da Castel Gandolfo e rispondendo ad una domanda sul tema. "Semplicemente dire questo" migrante "lo mandiamo via, è come se noi ci lavassimo le mani del problema, non mi sembra diciamo una risposta cristiana".
++ Papa Leone, la remigrazione non è una risposta cristiana ++
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