Papa a Napoli, in campo 2300 uomini per i controlli

NAPOLI, 08 MAG - Diecimila transenne collocate lungo il percorso, 2.300 uomini in campo tra agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Metropolitana, della Polizia Penitenziaria e delle Polizie Locali. Fondamentale sarà anche il contributo del Terzo Settore: circa 1.500 volontari della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato ( dell'arcidiocesi di Napoli, dello Smom e della Croce Rossa) oltre al personale sanitario dell'Asl Napoli 1, saranno impegnati nel fornire assistenza, informazioni e supporto logistico ai fedeli. La macchina dei controlli e dell'accoglienza già si è messa in moto dalle prime ore della giornata di oggi, per la visita di papa Leone XIV a Pompei e a Napoli. L'organizzazione dei controlli è stata messa a punto nel corso delle diverse riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha puntato ad un modello organizzativo 'partecipato', attuato in stretto coordinamento con le competenti Autorità Ecclesiastiche , coinvolgendo attivamente Regione Campania, le Amministrazioni Locali, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, il comparto sanitario, le autorità marittime, il settore dei trasporti. Infine chiusura della scuole a Napoli e le modifiche alla viabilità ordinaria sono state decise con l'obiettivo di decongestionare le aree interessate e facilitare il deflusso in emergenza.