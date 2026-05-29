Panama registra un aumento record del turismo, +17%

PANAMA, 28 MAG - Il presidente panamense José Raúl Mulino ha evidenziato la ripresa economica e l'aumento dell'occupazione favoriti dallo sviluppo del turismo nazionale. Nei primi tre mesi dell'anno, il Paese ha registrato un incremento del 17% nell'arrivo di visitatori. "Abbiamo aumentato la quantità di visitatori", ha dichiarato il capo dello Stato. "Di fatto, nei primi tre mesi siamo cresciuti del 17%, arrivando al record storico di un milione di turisti in un trimestre, il che significa più movimento economico e lavoro in tutto il Paese". Mulino ha spiegato di aver chiesto ai vertici del settore di promuovere strategie per incentivare i soggiorni prolungati, evitando che la nazione sia considerata solo uno scalo: "Dal primo giorno di gestione ho chiesto alla ministra del Turismo e al direttore dell'ente di promozione di far aumentare i turisti, perché notavo che ne transitavano molti e pochissimi restavano". Il presidente ha infine elogiato l'aeroporto internazionale di Tocumen per lo snodo di passeggeri e la puntualità.