PANAMA, 15 OTT - Il Canale di Panama ha aumentato da 32 a 33 il numero massimo di transiti giornalieri, grazie al miglioramento delle precipitazioni dopo le restrizioni imposte dalla siccità legata al fenomeno climatico El Nino. La nuova soglia, in vigore da giovedì, resta comunque inferiore alla media abituale di 36 navi al giorno. Il passaggio attraverso le chiuse Neopanamax torna a dieci navi al giorno, rispetto alle nove consentite dal 3 settembre. Per le chiuse Panamax il limite rimane invece a 23 transiti quotidiani, contro una media normale di 26. Le restrizioni tengono conto dei livelli attuali e delle previsioni sul lago Gatun, principale riserva idrica utilizzata per alimentare il canale. L'Autorità del Canale di Panama ha precisato che il deficit idrico nel bacino non è ancora stato superato e che il sistema di prenotazione resta l'unico modo per garantire una data di transito.
Panama, il Canale aumenta i transiti giornalieri nonostante El Nino
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