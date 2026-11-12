PANAMA, 11 NOV - Panama ha respinto le dichiarazioni del segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth su una presunta amministrazione condivisa dell'infrastruttura. La controversia è scoppiata dopo che il politico nordamericano ha affermato che il Paese istmico ha allontanato l'influenza di Pechino. "Panama ha messo da parte gli sforzi della Cina e ora, insieme a loro, controlliamo il Canale", ha dichiarato. La replica istituzionale è arrivata per voce del ministro degli Esteri Javier Martínez-Acha, il quale ha chiarito che la sovranità sull'opera idraulica è esclusiva della nazione centroamericana. Il capo della diplomazia ha spiegato che gli accordi di sicurezza bilaterali contro il narcotraffico e il crimine organizzato non implicano una conduzione a due. "Il Canale è dei panamensi e continuerà ad esserlo", ha sottolineato. Il disaccordo riaccende le tensioni emerse nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump, quando Washington aveva sollevato preoccupazioni sulla presenza asiatica. Il governo locale ha ribadito la volontà di non farsi coinvolgere nelle dispute geopolitiche tra le due potenze, ricordando che 42 Stati hanno già aderito al Protocollo di neutralità della via marittima.
Panama frena gli Usa sul Canale, smentita la gestione congiunta
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