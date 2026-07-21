PANAMA, 20 LUG - L'agenzia Fitch Ratings prevede che il Pil di Panama crescerà del 4,0% nel 2026, mantenendo questo ritmo anche nel medio termine, e ha confermato il rating del debito sovrano a BB+ con prospettiva stabile. L'economia panamense ha già registrato un incremento interannuale del 4,8% nel primo trimestre dell'anno. Una variabile fondamentale per i prossimi mesi sarà il futuro della miniera Cobre Panamá. Il governo valuta la riattivazione sotto il controllo statale: se la decisione si concretizzerà entro fine anno, l'operazione potrebbe aggiungere fino a due punti percentuali al Pil. Sul fronte fiscale, il deficit dovrebbe rispettare l'obiettivo del 3,5%, ma Fitch avverte che il debito generale non si stabilizzerà prima del 2027 a causa del blocco delle riforme strutturali sulle entrate. Resta alta l'attenzione sul Canale di Panama. Nonostante gli ottimi volumi di transito attuali, favoriti dalla deviazione delle rotte marittime per il conflitto in Medio Oriente, Fitch avverte sul possibile ritorno della siccità causata da El Niño. Finora, le autorità hanno garantito la normalità delle operazioni grazie a una gestione idrica preventiva.
Panama, Fitch conferma debito sovrano a BB+ e stima il Pil a +4% nel 2026
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