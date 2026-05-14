Panama e Repubblica Dominicana rafforzano i legami

PANAMA, 13 MAG - Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha ricevuto il suo omologo della Repubblica Dominicana, Luis Abinader. I due leader hanno concordato di approfondire le relazioni diplomatiche e commerciali e di migliorare le procedure migratorie per i loro cittadini. L'incontro, avvenuto durante la visita di Abinader a Panama per il Congresso Mondiale delle Zone Franche, ha puntato sull'ampliamento dello scambio di merci attraverso le rispettive zone franche. Tra gli altri temi in agenda sono stati affrontati la prossima elezione del segretario generale delle Nazioni Unite, l'attuale situazione del Sistema di integrazione centroamericana e gli incentivi per attrarre turisti dominicani. Affiancati da membri dei gabinetti e da rappresentanti del settore privato, i presidenti hanno analizzato nuove opportunità di investimento e cooperazione nella regione.