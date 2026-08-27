PANAMA, 27 AGO - Il capo dello Stato panamense, José Raúl Mulino, ha annunciato che sottoporrà all'Assemblea Nazionale il progetto sul nuovo marchio nazionale, per trasformarlo in un atto normativo. L'obiettivo è garantire la permanenza di questa immagine istituzionale, denominata "Panama, anfitrione del mondo", oltre i futuri avvicendamenti al potere, rendendola una vera e propria politica di Stato. Durante la presentazione ufficiale, il leader ha sottolineato la necessità di tutelare l'iniziativa. "Questo marchio Paese non appartiene a un governo, appartiene a Panama e a tutti i panamensi", ha dichiarato, precisando che il fine è evitare che "a ogni cambio di governo dobbiamo ripartire da zero". La proposta legislativa includerà meccanismi per la revisione e l'aggiornamento periodico del logo, preservandone però gli elementi essenziali per promuovere gli investimenti, le esportazioni e il turismo. "Dobbiamo mantenerla lontana da interessi politici", ha concluso il vertice dell'esecutivo, invitando i cittadini a fare proprio il nuovo simbolo.
'Panama, anfitrione del mondo', in Parlamento la legge sul nuovo marchio Paese
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