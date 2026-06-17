Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Overdose di farmaci, la madre di Andrea Sempio ricoverata in ospedale

MILANO, 17 GIU - Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Lo ha reso noto l'avvocato Liborio Cataliotti, legale del figlio indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, intervistato da Gianluigi Nuzzi nel corso della puntata odierna di 'Dentro la notizia' su Canale 5. La donna, ha aggiunto, "è stata ricoverata urgentemente al pronto soccorso per un'overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...