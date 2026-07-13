MADRID, 13 LUG - Otto persone sono rimaste ferite, anche se nessuna è stata incornata, nel penultimo 'encierro' delle feste di San Fermin, a Pamplona, nella regione della Navarra, al nord della Spagna. Secondo il bollettino medico provvisorio diffuso dall'Ospedale Universitario della Navarra, i feriti hanno riportato contusioni e traumi di diversa entità, a causa delle cadute. Un uomo di 54 anni, originario di Pamplona, ha riportato un trauma con prognosi riservata. La corsa, durata poco più di due minuti e mezzo, ha visto protagonisti i tori dell'allevamento andaluso Miura, noti per la mole e la rapidità, che hanno compiuto il percorso nelle stradine del centro storico senza gravi incidenti, anche per il minor numero di corridori rispetto ai giorni precedenti nel penultimo 'encierro' prima della fine delle feste. Nel pomeriggio gli animali saranno protagonisti della corrida nella Plaza de Torso di Pamplona.
Otto feriti ma nessun incornato nell'encierro di San Fermin
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