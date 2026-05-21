Ortega e Murillo difendono Raúl Castro dopo le accuse Usa

MANAGUA, 21 MAG - Il presidente nicaraguense Daniel Ortega e la moglie co-presidente Rosario Murillo hanno espresso pieno sostegno a Raúl Castro dopo l'incriminazione presentata dagli Stati Uniti per l'abbattimento nel 1996 di due aerei civili dell'organizzazione "Brothers to the Rescue". In un comunicato diffuso da Managua e intitolato "Cuba, potenza del bene comune", i leader sandinisti hanno manifestato "solidarietà fraterna" a Raúl Castro, al presidente Miguel Díaz-Canel e al Partito comunista dell'isola caraibica. Ortega e Murillo hanno definito Cuba una "potenza culturale, scientifica e rivoluzionaria", denunciando quello che considerano un "mancato rispetto dei principi delle Nazioni Unite" da parte di Washington. Il messaggio arriva mentre cresce la tensione tra Usa e Cuba dopo l'incriminazione di Raúl Castro per omicidio e cospirazione legati all'attacco del 24 febbraio 1996, in cui morirono quattro persone, tra cui tre cittadini statunitensi. Nel comunicato, la coppia presidenziale ha inoltre celebrato Fidel Castro come "leader eterno" e riaffermato la storica alleanza politica e ideologica tra Managua e L'Avana.