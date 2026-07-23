Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Ormeggiato a Trieste lo yacht Boardwalk dell'ambasciatore Usa Fertitta

TRIESTE, 23 LUG - È arrivato questa mattina a Trieste il maxi yacht 'Boardwalk' con l'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta. L'ormeggio, sulle Rive cittadine, ha necessitato di una macchina della sicurezza messa in campo in tutta la zona, con l'area dei parcheggi chiusa al traffico, la presenza delle forze dell'ordine e transenne tutto attorno, per vietare anche l'accesso pedonale. La tappa a Trieste si inserisce in una missione diplomatica, il Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy Tour.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TRIESTE
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...