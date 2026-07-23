TRIESTE, 23 LUG - È arrivato questa mattina a Trieste il maxi yacht 'Boardwalk' con l'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta. L'ormeggio, sulle Rive cittadine, ha necessitato di una macchina della sicurezza messa in campo in tutta la zona, con l'area dei parcheggi chiusa al traffico, la presenza delle forze dell'ordine e transenne tutto attorno, per vietare anche l'accesso pedonale. La tappa a Trieste si inserisce in una missione diplomatica, il Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy Tour.
Ormeggiato a Trieste lo yacht Boardwalk dell'ambasciatore Usa Fertitta
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