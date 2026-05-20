Orlopp, da Unicredit approccio aggressivo ma noi siamo aperti al dialogo

BERLINO, 20 MAG - "Fin dall'inizio, il processo è stato caratterizzato dalla pressione dell'opinione pubblica e da un approccio sempre più aggressivo". È quello che ha affermato la ceo di Commerzbank Bettina Orlopp secondo il testo del discorso pronunciato oggi all'assemblea della banca tedesca a proposito del tentativo di acquisizione da parte di Unicredit. "Ciononostante, e vorrei sottolinearlo con la massima chiarezza, restiamo disponibili al dialogo. A condizione che vi sia una reale disponibilità a discutere i punti da noi sollevati: con il chiaro intento di offrire ai nostri azionisti un premio interessante", ha concluso.