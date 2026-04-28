Opposizioni al Senato chiedono informativa di Nordio sul caso Minetti

ROMA, 28 APR - I gruppi di opposizione al Senato hanno chiesto che il ministro della Giustizia, Nordio riferisca in aula, con un'informativa sul caso della grazia a Nicole Minetti. I capigruppo di Pd, M5s e Avs l'hanno riferito al termine della conferenza dei capigruppo a cui hanno sottoposto la richiesta. "E' una vicenda che sta facendo sentire tutti disorientati perché non era mai successo che un fascicolo inviato al Quirinale fosse opaco e poco trasparente", ha detto Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd. La richiesta di un'informativa "prima possibile" è stata ribadita in aula a inizio seduta.