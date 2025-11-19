Opposizione, mozione sfiducia a Schifani aperta a maggioranza

PALERMO, 19 NOV - L'opposizione serra le fila e illustra all'Ars la mozione di sfiducia al presidente della Regione, Renato Schifani, nella sala stampa dell'Assemblea regionale sono i capigruppo di Pd, Michele Catanzaro, del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca e il leader di Controcorrente, Ismaele la Vardera, iscritto al gruppo Misto. Una mossa, la mozione, che la minoranza aveva definito nella due giorni di ritiro a San Martino delle Scale. "Schifani scappa di fronte ai problemi che affiggono la sua maggioranza. Non c'è solo un problema legato a un partito estromesso dalla giunta. Vogliamo portare Schifani in Aula per discutere dei veri problemi", dice Catanzaro. L'opposizione può contare su 23 dei 36 voti necessari per l'approvazione della mozione. "E' una sfiducia che parte in salita dal punto di vista dei numeri, ma è aperta a tutti coloro che vogliono dire basta con questo governo regionale". Il M5S chiederà "l'immediata calendarizzazione della mozione - spiega De Luca -. Questa è la mozione dei siciliani stanchi di sopravvivere nella penultima regione d'Italia per erogazioni sanitarie, di dovere andare via per trovare un lavoro e di dovere assistere a concorsi e appalti truccati e a dirigenti nominati". Quanto a Cateno De Luca che aveva parlato di dimissioni di tutto il Parlamento siciliano, il capogruppo dei 5 Stelle risponde: "Prima decida cosa vuole fare da grande". Per La Vardera "la mozione va calendarizzata prima della manovra perché prioritaria". Quanto agli eventuali franchi tiratori, spiega: "Stiamo cercando di avere qualche voto dei colleghi della maggioranza, a cui lancia un appello: abbiate il coraggio di segnare un passo della vostra storia parlamentare. Avete la possibilità di fare la storia". A proposito delle primarie chieste da La Vardera per scegliere il prossimo candidato a Palazzo d'Orleans, Catanzaro ritiene che "siano uno strumento di democrazia ma bisogna essere cauti e scrivere insieme le regole". E De Luca aggiunge: "Non credo alle primarie. Se troveremo un giusto interprete non avremo bisogno di farle".