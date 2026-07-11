ASCOLI PICENO, 11 LUG - Un operaio di 50 anni è ricoverato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona a seguito di un incidente sul lavoro del quale è stato vittima questa mattina a Force (Ascoli Piceno). L'uomo era impegnato in un cantiere quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di circa cinque metri. Una caduta rovinosa che gli avrebbe provocato importanti lesioni alle gambe. Valutate le condizioni e anche alla luce della dinamica dell'incidente, i sanitari giunti sul posto hanno disposto il trasferimento del paziente in eliambulanza al Trauma Center del Torrette ad Ancona. Durante le fasi del soccorso l'operaio è stato sempre cosciente.
Operaio precipita da cinque metri in un cantiere nel Piceno, ricoverato
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiASCOLI PICENO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...