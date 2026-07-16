TREVISO, 16 LUG - Un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano, è morto questa mattina a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e dei carabinieri.
Operaio muore schiacciato da un rullo nel Trevigiano
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