Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Operaio muore schiacciato da un rullo nel Trevigiano

TREVISO, 16 LUG - Un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano, è morto questa mattina a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e dei carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TREVISO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...