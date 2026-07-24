ROMA, 24 LUG - Un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma. L'uomo stava effettuando un intervento di manutenzione sotto il mezzo, quando i supporti che tenevano il mezzo probabilmente hanno ceduto facendo cadere la spazzatrice sul 47enne. L'episodio e accaduto ieri pomeriggio. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
Operaio muore schiacciato da macchina una spazzatrice a Roma
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