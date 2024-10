Open Arms: Militanti Lega con maglietta 'Io sto con Salvini'

PALERMO, 18 OTT - "Colpevole di avere difeso l'Italia, art.52 la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini #iostoconSalvini" è la scritta che campeggia sulle magliette nere con stampato al centro il volto di Matteo Salvini indossate da dirigenti e militanti della Lega in piazza a Palermo in sostegno del leader del Carroccio imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nel processo Open Arms e per il quale la Procura ha chiesto 6 anni di carcere . Presente snche il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Attraverso gli altoparlanti vengono diffusi stralci degli interventi in Tribunale dell'avvocato Giulia Bongiorno, legale di Salvini.