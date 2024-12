Open Arms: difesa, pm attenti a dettagli non al senso generale

PALERMO, 20 DIC - "La Procura illumina singoli dettagli oscurando il senso generale. Il pm ha omesso di replicare a fatti gravissimi da me evidenziati durante l'arringa". Lo ha detto, replicando all'intervento della Procura, l'avvocata Giulia Bongiorno che difende il leader della Lega Matteo Salvini imputato davanti al tribunale di Palermo per rifiuto di atti d'ufficio e sequestro di persona. Per Bongiorno, inoltre, il pm dimentica che l'accordo di redistribuzione di cui parlò l'ex premier Conte, citato dalla Procura nelle repliche, non era perfezionato, "mancando l'esatto numero dei migranti di cui gli Stati si sarebbero dovuti assumere la responsabilità". Ai migranti, infine, secondo la difesa di Salvini, furono assicurati cibo e riparo durante tutta la loro permanenza sulla Open Arms.