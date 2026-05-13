GINEVRA, 13 MAG - L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, chiede l'abrogazione della legge approvata dalla Knesset israeliana sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. "Le vittime delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia", ma ciò "non può essere ottenuto attraverso processi che non rispettano gli standard internazionali", ha affermato Türk definendo "la pena di morte obbligatoria spaventosa e che rischia di causare un'irreversibile errore giudiziario per i palestinesi condannati".
Onu chiede a Israele di abrogare la legge sul tribunale militare speciale
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