Onorato, il 12 giugno nasce il partito degli amministratori

ROMA, 30 MAG - "In 7 mesi abbiamo unito centinaia di amministratori, 685 a ieri, nessuno ci avrebbe mai creduto. Un progetto senza padrini o poteri esteri, senza coperture economiche e padrini politici. Non vogliamo fare un partitino dei moderati, anche perché, nel 2026, nella cittadinanza non esistono moderati, gli italiani sono arrabbiati. Vogliamo chiamarla la sinistra del fare? Noi vogliamo fare un partito degli amministratori e il 12 giugno ufficializzeremo questo. Verranno Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Magi, Maraio... Renzi? L'ho invitato, non ha risposto...". Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale e fondatore di Progetto civico Italia, a Omnibus su La 7. "Il civismo - ha proseguito - non è più tattico, molto è dato dal fatto che i partiti sono chiusi, non aprono le porte. Questo civismo produce classe dirigente. Quegli amministratori sono stanchi di fare i portatori d'acqua agli altri partiti, si possono unire e diventare una forza politica nazionale".