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Onorato, 'alle primarie ci saremo, non escludo di candidarmi'

ROMA, 23 OTT - "Sicuramente uno di noi ci sarà" alle primarie: "non è automatico che lo faccia io, non escludo di potermi candidare, vediamo". Lo ha detto il leader di Progetto civico Italia, Alessandro Onorato, a margine degli Stati generali del movimento, auspicando che il tavolo per il programma del campo largo sia convocato "il prima possibile".

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