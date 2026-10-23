ROMA, 23 OTT - "Sicuramente uno di noi ci sarà" alle primarie: "non è automatico che lo faccia io, non escludo di potermi candidare, vediamo". Lo ha detto il leader di Progetto civico Italia, Alessandro Onorato, a margine degli Stati generali del movimento, auspicando che il tavolo per il programma del campo largo sia convocato "il prima possibile".
Onorato, 'alle primarie ci saremo, non escludo di candidarmi'
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