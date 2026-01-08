Ong, 'Maduro potrebbe avere una fortuna da 3,8 miliardi di dollari'

CARACAS, 08 GEN - Dopo la cattura dell'ex presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, avvenuta il 3 gennaio da parte delle forze statunitensi è aumentato l'interesse per il patrimonio accumulato negli anni dal leader 'chavista'. Il dibattito include il valore di jet privati, gioielli e altre proprietà, nonché le misure adottate dalle autorità internazionali per impedirne la fuga o l'uso improprio. I suoi beni sarebbero distribuiti in tutto il mondo anche con l'aiuto di prestanome, secondo le autorità statunitensi. Organizzazioni internazionali come Transparency Venezuela stimano che Maduro abbia una fortuna che potrebbe raggiungere i 3,8 miliardi di dollari. Questa cifra è una stima provvisoria della ricchezza accumulata durante oltre due decenni di controllo politico del Venezuela da parte del 'chavismo'. Rapporti di ong e organi di stampa indicano che Maduro possiede diverse residenze a Miami, situate in zone esclusive come Coral Gables e Sunny Isles Beach, oltre a ville nella Repubblica Dominicana. Affermano inoltre che il presidente venezuelano possiede una grande quantità di gioielli ed è collegato all'estrazione illegale di oro e ad altre attività.