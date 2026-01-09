Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ong Caracas, 'finora liberati solo 10 detenuti, non ci sono liste'

AA

CARACAS, 09 GEN - Sono solo 10, tra venezuelani e stranieri, i detenuti liberati dalla carceri dopo l'annuncio del governo venezuelano. Lo denuncia l'ong venezuelana Giustizia, Incontro e Perdono parlando di circa mille prigionieri che dovrebbero essere rilasciati. "La mancanza di trasparenza delle autorità, che non hanno pubblicato ufficialmente un elenco delle persone che saranno liberate, costituisce un ulteriore maltrattamento delle famiglie", ha dichiarato all'ANSA Marino Alvarado, avvocato e difensore dei diritti umani. Attivisti, consultati dall'ANSA, stimano che il processo di rilascio sarà graduale e continuerà nel fine settimana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CARACAS

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario