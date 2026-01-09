Ong Caracas, 'finora liberati solo 10 detenuti, non ci sono liste'

CARACAS, 09 GEN - Sono solo 10, tra venezuelani e stranieri, i detenuti liberati dalla carceri dopo l'annuncio del governo venezuelano. Lo denuncia l'ong venezuelana Giustizia, Incontro e Perdono parlando di circa mille prigionieri che dovrebbero essere rilasciati. "La mancanza di trasparenza delle autorità, che non hanno pubblicato ufficialmente un elenco delle persone che saranno liberate, costituisce un ulteriore maltrattamento delle famiglie", ha dichiarato all'ANSA Marino Alvarado, avvocato e difensore dei diritti umani. Attivisti, consultati dall'ANSA, stimano che il processo di rilascio sarà graduale e continuerà nel fine settimana.