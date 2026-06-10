MILANO, 10 GIU - Da circa mezz'ora i vigili del Fuoco di Milano stanno fronteggiando una improvvisa ondata di maltempo nell'hinterland del capoluogo lombardo che sta interessando in particolare l'area intorno a Legnano, ma anche i comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Una trentina le chiamate di soccorso giunte alla sala operativa di via Messina che riguardano cadute di piante, alberi pericolanti e cartelloni a causa delle forti raffiche di vento.
Ondata di maltempo nel Milanese, caduta di piante e cartelloni
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