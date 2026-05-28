Ondata di calore, malore per un'altra studentessa nel Reggiano

(V. "Ondata di calore, 13enne si sente male..." delle 12.11) REGGIO EMILIA, 28 MAG - Una studentessa di un istituto superiore di Correggio (Reggio Emilia) stamattina ha accusato un malore per il troppo caldo ed è stata portata in ambulanza al pronto soccorso. È il secondo caso in due giorni nel Reggiano, dopo quello di ieri in una scuola media di Montecchio Emilia dove una 13enne è finita all'ospedale sempre per un colpo di calore. La Cisl Emilia Centrale, che segnala il caso, denuncia che le temperature bollenti all'interno delle aule scolastiche stanno diventando un'emergenza. "Una situazione incredibile e grave, le aule sono diventate forni invivibili - dice Ciro Fiore, segretario aggiunto del sindacato - Le scuole non finiranno il 6 giugno, pochi giorni dopo partiranno gli esami alle medie e la maturità. Chiediamo alle istituzioni competenti di valutare se ci siano le condizioni di sicurezza e di attivare un confronto se non un piano di gestione emergenziale con la protezione civile". Il sindacato stamattina ha svolto delle rilevazioni tramite i propri delegati in diverse scuole della provincia di Reggio Emilia. "Alla primaria 'Correggio 2' il termostato registrava 31,7 gradi, mentre al liceo Matilde di Canossa sono stati rilevati 35,8 gradi e a Villa Minozzo, nel dormitorio dell'asilo, sono stati annotati 29,3 gradi. Al Convitto Corso dove si è verificato il malore, le lezioni si sono tenute nei corridoi, mentre allo Zanelli di Reggio Emilia sono stati acquistati 15 ventilatori".