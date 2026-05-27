Ondata di caldo in Gb in leggero calo, ma gli annegamenti salgono ad almeno 6

LONDRA, 27 MAG - Leggera frenata nel Regno Unito dell'inedita ondata di caldo fuori stagione che ha investito da domenica l'isola al pari di altri Paesi europei, mentre continua tuttavia ad aggravarsi il bilancio delle vittime indirette del fenomeno. Il cadavere di un 12enne che si era tuffato in un fiume ieri (giornata segnata per la seconda volta in 24 ore dal primato storico a livello di temperature massime di maggio registrate sull'isola in oltre un secolo di rilevazioni, fino a quota 35,1 gradi attorno a Londra) è stato recuperato nelle ultime ore nella contea del Lancashire, in Inghilterra del nord, nelle acque del Ribble, un piccolo corso d'acqua locale. A dare l'allarme alla polizia erano stati alcuni amici del ragazzo, che si erano immersi con lui nel primo pomeriggio e lo avevano visto trascinare via dalla corrente. In totale, le persone in cerca di refrigerio affogate negli ultimi 4 giorni nel Regno sono salite, stando ai dati ufficiali finora censiti, a sei: inclusi altri quattro ragazzi e adolescenti periti in torrenti, laghetti e bacini idrici vari, nonché un 60enne deceduto mentre cercava di aiutare familiari in difficoltà a Padstow, nel mare della costa della Cornovaglia. L'allerta meteo ufficiale resta intanto in vigore, anche se oggi è previsto un calo parziale delle temperature sotto quota 30.