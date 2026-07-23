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Omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, sospettato in caserma

CAGLARI, 23 LUG - Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni freddato poco dopo. È accaduto all'alba di oggi nel Cagliaritano. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quartu il 43enne. I due episodi sono collegati. Una persona di sarebbe costituita in caserma ed è attualmente sotto interrogatorio.

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