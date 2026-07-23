CAGLIARI, 23 LUG - È andato nel bar che gestiva con la moglie a Solanas e le ha sparato un colpo di pistola alla testa tentando di ucciderla. Poco dopo è salito in auto, ha raggiunto via Asfodelo a Quartu dove vivono i genitori e il fratello e lo ha ucciso. Infine si è presentato in caserma dicendo di aver sparato alla moglie e al fratello. E' la ricostruzione di quanto avvenuto questa mattina tra Solanas e Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano, dove un uomo ha tentato di uccidere la moglie e poi ha assassinato suo fratello. La vittima è Andrea Pintus, 42 anni, ucciso a colpi di pistola dal fratello Alessandro, 39 anni, attualmente in caserma a Quartu, prima di essere trasferito nel carcere di Uta. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari, Michela Rubiu, 47 anni, moglie di Alessandro Pintus, ferita alla testa con un colpo di pistola: ora lotta tra la vita e la morte. I carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e quelli del Comando provinciale di Cagliari stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente la vicenda e per capire cosa ha spinto Alessandro Pintus questa mattina a impugnare un'arma, uccidere il fratello e tentare di uccidere la moglie. Poco prima delle sei l'uomo potrebbe aver avuto una discussione con la moglie, culminata con il tentativo di omicidio. Dopo averle sparato, per motivi ancora sconosciuti, è andato a casa dei genitori e ha ucciso il fratello. Da quanto dicono alcuni vicini già in passato c'erano state discussioni in famiglia. Sia a Solanas che in via Asfodelo a Quartu sono arrivati i militari dell'Arma che hanno avviato dettagliati sopralluoghi. In via Asfodelo anche il medico legale Roberto Demontis.
Omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, moglie in fin di vita
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