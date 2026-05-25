Omicidio capo ultrà Boiocchi, 'l'ho ucciso io e neanche lo conoscevo'

MILANO, 25 MAG - "Quando stava entrando nel palazzo, purtroppo esplosi i colpi. Lo feci per 15-16mila euro, facevo tutto quello che mi chiedeva Marco Ferdico, ero dipendente dalla cocaina. Chiedo scusa alla famiglia, nemmeno lo conoscevo". Daniel D'Alessandro, uno degli imputati nel processo a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà interista, ha confessato in aula con dichiarazioni spontanee. L'ammissione dopo quelle nelle indagini di altri imputati, tra cui il pentito ed ex capo della curva Nord nerazzurra Andrea Beretta, mandante, e Marco Ferdico, ex del direttivo della Nord e "organizzatore" del delitto.