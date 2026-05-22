Omicidio Bricca, in appello confermati ergastolo e 24 anni agli imputati

ROMA, 22 MAG - La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson imputati nell'omicidio di Thomas Bricca ucciso ad Alatri, in provincia di Frosinone, il 30 gennaio 2023. La Procura generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita. Thomas Bricca, 19 anni, fu ucciso in strada con alcuni colpi di pistola. Secondo le indagini, a sparare sarebbe stato Mattia Toson a bordo di uno scooter guidato dal padre e il bersaglio era in realtà un amico della vittima.