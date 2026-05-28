Omicidio a Viareggio, donna capace di intendere, pm chiede l'ergastolo

LUCCA, 28 MAG - Il pubblico ministero Sara Polino ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio (Lucca), investendolo più volte a bordo di un suv, il 52enne marocchino Noureddine Mezgui che le aveva rubato poco prima la borsa. Inoltre nell'udienza di stamani la perizia psichiatrica sulla Dal Pino ha escluso il vizio di mente per la donna. Redatta dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna, la perizia era stata depositata a fine aprile. I due professionisti sono stati ascoltati in aula giovedì e la corte ha chiuso l'istruttoria dibattimentale. Questa mattina il pubblico ministero Sara Polino ha ascoltato la difesa della donna, guidata da Enrico Marzaduri, e i legali di parte civile, gli avvocati Enrico Carboni e Gianmarco Romanini.