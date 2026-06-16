NAPOLI, 17 GIU - Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, in via Cesare Rosaroll: è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini. La vittima, si apprende, aveva 48 anni. Non ne è stata resa nota l'identità, né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione.
Omicidio a Napoli, uomo trovato morto in strada
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNAPOLI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...