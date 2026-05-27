Omicidio a Milano, Sala 'non si strumentalizzi, mai sminuito sicurezza'

MILANO, 27 MAG - "Speriamo una volta per tutte che non si usino situazioni gravi come questa per le solite strumentalizzazioni". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta l'omicidio a coltellate di un 22enne ieri sera nella stazione Certosa, convinto che serva "più rigore" perché "troppa gente commette reati e resta in giro". "L'unica cosa che mi sento di dire è che nessuno di noi, io in primis, sminuisce la situazione. Ogni tanto qualcuno dice 'ma voi parlavate di percezione e non di realtà', ma non è mai stato così, nessuno ha mai parlato di percezione. Un problema c'è e non solo a Milano, c'è nel nostro mondo e c'è nel nostro Paese".