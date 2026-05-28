Ok della Camera alla pubblicità delle assoluzioni sui media

ROMA, 28 MAG - L'Aula della Camera ha approvato, in prima lettura, con 127 voti favorevoli e 82 astenuti, la proposta di legge sulla pubblicità sui media dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato, ad esempio assoluzioni, archiviazioni o proscioglimenti. Si prevede che la persona coinvolta possa richiederne la pubblicazione alla testata che aveva dato notizia del procedimento penale con rilievo adeguato. E che, in caso di inadempimento, possa rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali che, a sua volta, può ordinare di pubblicare la notizia.