ROMA, 05 AGO - La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia, dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 i contrari, 12 gli astenuti.
Ok Camera con 181 sì a risoluzione maggioranza sulle comunicazioni di Giorgetti
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