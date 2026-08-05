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Ok Camera con 181 sì a risoluzione maggioranza sulle comunicazioni di Giorgetti

ROMA, 05 AGO - La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia, dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 i contrari, 12 gli astenuti.

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