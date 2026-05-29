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Nyt, 'Trump non ha preso alcuna decisione sull'Iran'

NEW YORK, 29 MAG - La riunione nella Situation Room è durata circa due ore ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, scrive il New York Times.

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