WASHINGTON, 17 NOV - Il board di Nvidia "non prevede" di reintegrare Jensen Huang". Lo ha detto il suo presidente Harvey Jones. Dopo il boom di utili nel terzo trimestre, la ceo ad interim Colette Kress ha affermato che la roadmap di Nvidia procede come previsto, "il nostro slancio è concreto". La compagnia "è un leader tecnologico eccezionale, che trae forza dall'innovazione incessante delle nostre persone", ha aggiunto.
Nvidia, 'il board non prevede di reintegrare Jensen Huang'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...