Nuove regole per i monopattini, a Roma 400 irregolarità in una settimana

ROMA, 26 MAG - Sono oltre mille i monopattini controllati dalla polizia locale a Roma nella prima settimana dall'entrata in vigore delle nuove regole scattate il 16 maggio. Più di 400 le condotte irregolari rilevate. Il maggior numero di violazioni per l'assenza della targa identificativa ci sono state nelle zone di Marconi, Aurelio e centro storico, ma l'infrazione più frequente resta il mancato utilizzo del casco protettivo. Ma sono state riscontrate anche per il trasporto di passeggeri, la circolazione sui marciapiedi e la sosta irregolare. Centrale anche il lavoro di prevenzione e informazione svolto dagli agenti sulle nuove disposizioni normative. Durante i controlli, gli agenti hanno infatti fornito informazioni e chiarimenti agli utenti dei monopattini elettrici.