Nuova piazza e servizi allo Zen di Palermo, opere per 51 milioni

PALERMO, 20 APR - Il quartiere Zen, a Palermo, avrà una nuova piazza. A presentare il progetto alla è stato il sindaco Roberto Lagalla che nella parrocchia di San Filippo Neri, alla presenza del presidente della Regione siciliana Renato Schifani, ha illustrato gli interventi messi in campo per migliorare il quartiere a nord della città. Il masterplan è stato approvato dalla giunta comunale e comprende vari interventi, mentre la parrocchia ha chiesto la realizzazione di una nuova torre campanaria. "Parliamo di 21 opere che valgono 51 milioni di euro, di cui 18 investiti dalla Regione - ha detto Lagalla - . Realizzeremo la piazza alle spalle della parrocchia, un murale digitale luminoso e il recupero del Baglio Mercadante che è in fase esecutiva. Speriamo che i cittadini sappiano prendersi cura della nuova piazza. A breve inaugureremo la piscina nell'area del centro commerciale Conca d'Oro". La piazza occuperà un'area di 12 mila metri quadrati e prevede la creazione di un parco urbano multifunzionale. Il progetto da 4 milioni di euro, curato dall'assessorato ai Lavori pubblici guidato da Totò Orlando, è il primo realizzato in Bim con una tecnologia tridimensionale grazie al lavoro del capo area Francesco Trapani, del rup Edoardo Intravaia e del progettista Pasquale Riggio. Il progetto prevede una zona servizi, un parco giochi, un anfiteatro all'aperto da 150 posti, un campo bocce, verde e un parcheggio da 200 posti.