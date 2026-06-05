ROMA, 05 GIU - Nuova perdita di aria sulla Stazione Spaziale Internazionale e "per estrema precauzione, la Nasa ha ordinato a tutti e quattro i membri dell'equipaggio SpaceX Crew-12 e all'astronauta della Nasa Chris Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni": lo rende noto il portavoce della Nasa, Bethany Stevens, A dettare la misura precauzionale del trasferimento degli astronauti nelle navette, prevista dal protocollo in casi come questo, è stata la perdita d'aria già rilevata già nei giorni scorsi sul segmento russo della Iss, nel tunnel PrK vicino al modulo Zvezda.
Nuova perdita di aria sulla Iss, astronauti trasferiti nelle navette
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