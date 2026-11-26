Italia e Estero

Si può progettare una fabbrica prima ancora di costruirla, decidendo al computer come dovranno lavorare persone, macchine e impianti?

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L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città