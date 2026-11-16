ROMA, 16 NOV - Nuova mail bombing alle scuole italiane di varie città. "Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio - si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi - L'esplosione avverrà tra 40 minuti". Al momento, secondo quanto si apprende, si sta applicando la direttiva del Viminale e nessun istituto è stato evacuato.
Nuova mail bombing alle scuole italiane, nessuna evacuazione
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