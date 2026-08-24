KEREM SHALOM, 24 AGO - Una nuova base logistica nell'ambito del piano Trump per Gaza è stata allestita in tempi record a ridosso di Kerem Shalom, il principale valico attivo tra Israele e la Striscia di Gaza. La struttura, denominata LSA Endurance - Logistics Support Area - è destinata a diventare il cuore operativo della Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) prevista dal piano Usa. La costruzione della base è avvenuta negli ultimi tre mesi ed è stata tenuta del tutto in sordina. In una lettera inviata ieri al premier Netanyahu dai ministri Smotrich e Struck, che si oppongono all'ingresso della Forza nella Striscia di Gaza prima del disarmo di Hamas, si legge che attualmente la base può già accogliere 1500 soldati. Non è chiaro quali Paesi invieranno soldati sul posto, ma attualmente, secondo quanto riferito da fonti locali all'ANSA, circolano nell'area prevalentemente soldati Usa, e la bandiera a stelle e strisce è esposta accanto a quella israeliana e al logo dell'Isf nell'insegna di ingresso, che vieta di fotografare. Molti residenti dell'area, che fu presa di mira dal massacro di Hamas del 7 ottobre 2023, esprimono preoccupazione per la mancanza di trasparenza e hanno organizzato per domani una manifestazione di fronte alla base.
Nuova base militare in Israele a ridosso di Gaza con soldati Usa
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