ROMA, 21 LUG - Si avvicina il matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al Comune di Roma, segnando il passaggio amministrativo che precede la celebrazione delle nozze tra l'ex frontman dei Maneskin e la popstar californiana. La notizia, come anticipato da Repubblica, trova riscontro anche negli atti pubblici del Campidoglio. Le pubblicazioni sono state affisse dal 15 al 22 luglio 2026. Il documento, firmato dall'ufficiale di stato civile Rita Cacciotti, riporta nessuna opposizione. Dalle ultime indiscrezioni, secondo il quotidiano, le nozze si terranno a fine settembre in una tenuta blindata in Toscana. La scelta di una location riservata sarebbe in linea con il profilo della coppia, che negli ultimi mesi ha condiviso poco della propria vita privata nonostante l'enorme attenzione mediatica.
Nozze vicine tra Damiano David e Dove Cameron, le pubblicazioni in Campidoglio
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